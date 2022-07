Gdańsk. Strefa relaksu na świeżym powietrzu dopiero po wakacjach. Otwarcie może nastąpić zimą. Kolejny absurd?

Pod koniec marca ubiegłego roku ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Stadionowa strefa relaksu".

Projekt zakłada stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów. Według inwestycji powstanie plac zabaw z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami, siłownia zewnętrzna ze strefą relaksu. Będą również elementy małej architektury oraz zestaw street workout.

Umowę na opracowanie dokumentacji podpisano w maju 2021 roku. Koszt opracowania projektu to niecałe 10 tys. zł. Najwyższa oferta opiewała na niecałe 70 tys. zł. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zapowiedziała, że prace projektowe potrwają do października ubiegłego roku. Teraz jest połowa lipca 2022 roku, a dopiero ogłoszono przetarg na realizację zadania. Na 29 lipca br. zaplanowano otwarcie ofert. Realizacja ma potrwać 3 miesiące od daty podpisania umowy. W najlepszym wypadku, jeśli umowa zostanie podpisana w sierpniu, to pod koniec października lub na początku listopada będzie można skorzystać z zewnętrznej strefy relaksu. Co więcej, wcześniej analizowanie ofert na przygotowanie dokumentacji trwało miesiąc. Ale nie ma powodów do zmartwień, ponieważ w najgorszym przypadku otwarcie nastąpi w grudniu.