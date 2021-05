Gdańsk: Spryskał kobiecie twarz gazem. Policja poszukuje człowieka z nagrania

10-latek potrącony przez BMW w Sopocie z winy kierowcy. Chłopiec lekko poszkodowany

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek, 18 maja 2021 roku, na ul. Haffnera w Sopocie. BMW kierowane przez 54-latka potrąciło tam 10-latka jadącego na rowerze. Powodem miało być nie zachowanie należytych środków ostrożności przez kierowcę, a chłopcu szczęśliwie nic poważnego się nie stało. Jednak policjanci z kurortu apelują o ostrożność do wszystkich uczestników ruchu drogowego.