Gdańsk, Sopot oraz Gdynia otrzymają środki na pomoc dzieciom uchodźczym z Ukrainy. Podpisano porozumienie z UNICEF-em

Jak informuje Patryk Rosinski z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, pakiet partnerski dotyczy możliwości współpracy z UNICEF-em w zakresie zapewnienia dzieciom uchodźców i ich rodzinom dostępu do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, dostępu do edukacji, organizowania pieczy zastępczej, a także szeroko pojętej integracji ze wskazaniem również na dzieci ze społeczności przyjmującej.

Finansowanie działań polegać będzie na transferze środków na konto Gminy, wskazanego partnera, którym może być organizacja pozarządowa lub bezpośrednim zaopatrzeniu miasta w niezbędne produkty.

- To dzisiejsze memorandum pokazuje, że nie jesteśmy sami w kryzysie związanym z opieką i wychowaniem dzieci, które do nas trafiły w wyniku agresji rosyjskiej w Ukrainie - mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Dlatego bardzo dziękuję, że tak duże i silne organizacje międzynarodowe jak UNICEF ufają sprawdzonym partnerom, jakim są samorządy. Dzięki tej współpracy chcemy pomóc tym dzieciom zaadoptować się do życia w naszych lokalnych wspólnotach.