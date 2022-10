Gdańsk: Ruch kolejowy do Portu Gdańsk sparaliżowany. Kiedy ponownie ruszą pociągi? Sytuacja jest dynamiczna 26.10.2022 Łukasz Kamasz Kamil Kusier

Na wysokości zjazdu na ul. Elbląską z al. majora Henryka Sucharskiego w Gdańsku doszło do wypadku, wskutek którego betoniarka spadła z wiaduktu na tory kolejowe. Ruch pociągów w kierunku do i z Portu jest wstrzymany. Do kiedy potrwają utrudnienia?