Gdańsk: Rodzice uczą się, jak funkcjonują teraz przedszkola, ale kolejek w placówkach nie ma

Jak aktualnie wygląda działanie przedszkola? Każda placówka musi być wyposażona w płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku. Z sal powinny zostać usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Do tego należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze). I – ważna informacja dla rodziców - rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m. Rodzice muszą też pamiętać o zakrywaniu nosa i ust.

Buziak na do widzenia przed drzwiami

Dla rodziców, którzy posyłają swoje pociechy od września, wiele z tych zasad to zupełna nowość. Jak się jednak okazuje, i rodzice, i personel przedszkoli poradził sobie w nowej sytuacji. Kolejek do placówek praktycznie nie było. Jak zorganizowały swoją pracę przedszkola?