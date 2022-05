Gdańsk. Remont w rejonie ulic Skiby i Zalesie. Prace potrwają do 16 sierpnia br.

Przebudowa przeprowadzona zostanie jednoetapowo i będzie wiązała się z utrudnieniami w ruchu. GZDiZ podaje, że miejsce robót zostanie całkowicie wyłączone z ruchu samochodowego. Objazd do ul. Zalesie będzie przebiegał ulicami Niską i Wrzosy. Przedłużenie ul. Skiby (dojazd do osiedla) będzie całkowicie wyłączony. Co więcej, zmianie ulegnie także organizacja ruchu na wąskich odcinkach ulicy Ugory - część dróg dojazdowych do zaplecza ogrodów działkowych oraz posesji położonych w głębi ulicy będzie jednokierunkowa. Piesi będą mogli korzystać z tymczasowego ciągu wokół skrzyżowania.

Przebudowa skrzyżowania ulic Skiby i Zalesie będzie obejmowała: