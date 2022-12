Gdańsk. Reakcja pomorskiej kurator oświaty na kontrowersyjne "jasełka". Wystosowała pismo do dyrektora placówki Andrzej Kowalski

Małgorzata Bielang - pomorska kurator oświaty Przemysław Świderski

Wydarzenie, które miało miejsce w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku, wywołało wiele kontrowersji. Podczas spektaklu uczniowie przedstawili "Dzieciątko" rozebrane do pasa, postać małego Jezusa była wożona w taczce, a samo przedstawienie nie stroniło od nawiązań do polityki, co - zdaniem niektórych - było oburzające.