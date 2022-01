Gdańsk: Radni chcą uchwalić apel do rządu i szefa Orlenu w sprawie przejęcia Lotosu. Orlen odpowiada

Radni z Gdańska chcą uchwalić apel do rządu i szefa Orlenu w sprawie przejęcia Lotosu.

Przedstawiciele klubów radnych mających większość w gdańskiej radzie miasta i wiceprezydent Piotr Grzelak spotkali się z dziennikarzami pod stacją benzynową Lotosu przy Al. Zwycięstwa niedaleko Opery Bałtyckiej 26 stycznia 2022 roku.

- 1 marca minie 50 lat od powołania spółki „Rafineria Nafty Gdańsk”. Jednak zamiast radosnego świętowania tych złotych godów Prawo i Sprawiedliwość urządza pogrzeb Lotosu – mówiła Katarzyna Czerniewska z klubu radnych „Wszystko dla Gdańska”.

Radna określiła wizję rozwoju polskiego sektora paliwowego jako „mglistą”. Zasugerowała też, że środki zaradcze, od których spełnienia Komisja Europejska uzależniła zgodę na przejęcie Lotosu przez Orlen były nie do spełnienia, mimo to tworzący się koncern multienergetyczny zdecydował się na nie. To konieczność odsprzedaży 417 stacji paliwowych Lotosu i 30 proc. udziałów w gdańskiej rafinerii. Udziały kupi Saudi Aramco, stacje – węgierski narodowy koncern paliwowy MOL.