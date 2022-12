Gdańsk. Przedsiębiorcy protestują przeciwko remontowi Długiego Pobrzeża. "To doprowadzi do naszego bankructwa"

Dalej właściciele działalności gospodarczych zwracają się do prezydent Aleksandry Dulkiewicz.

- Nie wyrażamy absolutnie zgody, by naszym kosztem odbywały się prace remontowe Długiego Pobrzeża i było ono zamknięte na dwa lata. (...) na zadawane pytanie, czego oczekujemy, określiliśmy - by prace remontowe nie odbywały się w sezonie turystycznym. Pozwoli to nam odrobić straty po dwóch latach pandemii i utrzymać miejsca pracy – czytamy w dokumencie. - Nie jest normalnym grodzić nas obecnie na dwa lata wysokim metalowym płotem w dobie panującego kryzysu. I nie zgadzamy się na remont w takiej formie. Doprowadzi to do naszych bankructw – podkreślają właściciele biznesów.