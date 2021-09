Gdańsk: Prowadził samochód pod wpływem narkotyków i zasnął w myjni z nożem w ręku. Mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania pojazdem

Prowadził samochód pod wpływem narkotyków i zasnął w myjni w Gdańsku

– Gdy podeszliśmy do pojazdu, kierowca opierał głowę o szybę i spał. Zobaczyłem też, że w rękach trzymał przedmiot przypominający nóż. Próbowaliśmy porozmawiać z mężczyzną, ale na nasze pytania odpowiadał bardzo niewyraźnie i tylko lekko podnosił głowę. W uzgodnieniu ze stanowiskiem kierowania, poprosiliśmy, by na miejsce przyjechał patrol policji – mówi młodszy specjalista Marek Sikorski ze Straży Miejskiej w Gdańsku .

Obecna na miejscu zdarzenia policja sprawdziła tożsamość mężczyzny. Okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdem. Na pytanie o to, czy w chwili wjechania na teren myjni kierował pojazdem – mężczyzna zaprzeczył.