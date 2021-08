Gdańsk. Protestowali przeciwko tzw. ustawie "lex TVN". "Domagamy się wolnych mediów" - skandowali uczestnicy wydarzenia Monika Jankowska

„Wolne media”, „Ne będziemy siedzieć cicho”, „Mamy dość”, „Wolność, równość, demokracja” - skandowali w czwartek 12.08.2021 zebrani na Targu Drzewnym ludzie biorący udział w wydarzeniu „Gdańsk w obronie wolnych mediów”. To ich protest wobec wiadomości na to, że Sejm przyjął nowelizację tzw. ustawy "lex TVN". Protestowało ok. 100 osób