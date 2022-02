Gdańsk: protest przed Konsulatem Federacji Rosyjskiej. Gdańszczanie strajkują przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę

Protesty w Gdańsku

Rankiem, 24 lutego 2022 roku, pod siedzibą Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej przy ulicy Stefana Batorego 15 w Gdańsku, odbył się protest przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Przybyli, na znak solidarności stworzyli łańcuch z kartek, na których napisane było wymowne hasło "Putin = Hitler". Byli również wyposażeni w Ukraińską flagę.

Cała Polska, w tym również Gdańsk, planuje już kolejne protesty w związku z zaostrzeniem konfliktu między Rosją a Ukrainą. Jeszcze dziś, 24 lutego, o godzinie 18.00 odbędzie się następna demonstracja, również przy ulicy Stefana Batorego 15. Wydarzenie zorganizowali członkowie ruchu Polska 2050.

Organizatorzy na portalu Facebook napisali:

To porażające, że kraj którego głównym mitem i świętością jest „Wielka Wojna Ojczyźniana”, okupiona krwią milionów walka z hitlerowskim najeźdźcą, robi dziś dokładnie to, co on 83. lata temu.

Dziś świat musi być mądrzejszy, niż był wtedy.

Trzeba wesprzeć Ukrainę w jej walce.