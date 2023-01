Gdańsk. Prom "Wawel" w sobotę wypłynie do Szwecji PAP

Prom "Wawel", w którym w trakcie wpływania do gdańskiego portu doszło do uszkodzenia kadłuba, w sobotę wypłynie na swoją stałą trasę do szwedzkiego portu Nynäshamn - dowiedziała się PAP. Do tego czasu jednostka ma zostać naprawiona.