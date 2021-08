Gdańsk: Produkty handmade na Jarmarku św. Dominika. Niepowtarzalne torby, buty oraz biżuteria z... kapsułek po kawie [ZDJĘCIA] red.

761. Jarmark św. Dominika trwa w najlepsze. To idealne miejsce dla lokalnych producentów przeróżnych wyrobów rzemieślniczych oraz dla osób, które ich poszukują. Produkty handmade cieszą się ogromną popularnością, a coraz więcej konsumentów świadomie decyduje się na tego typu wyroby. Jarmark to idealne miejsce, by kupić własnoręcznie zrobioną biżuterię (na przykład z kapsułek po kawie), torby czy niepowtarzalne buty. Zobaczcie, co można znaleźć na Jarmarku św. Dominika!