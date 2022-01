Gdańsk: pożaru tramwajów w Nowym Porcie. Przyczyna: awaria nagrzewnicy. 2 wozy warte 3,2 mln zł na złom. Pesę czeka naprawa

Przyczyna pożaru tramwajów w Gdańsku - postępowanie wyjaśniające

Przyczyna pożaru tramwajów w Gdańsku - kontrola ogrzewania

Miejski przewoźnik przeprowadził kontrolę ogrzewania we wszystkich tramwajach typu N8C. Wykazała ona, że systemy grzewcze we wszystkich „dortmundach” działają prawidłowo. Jednak, żeby nie ryzykować, system monitorujący pracę tramwaju zostanie rozbudowany o wzmocnioną diagnostykę systemu grzewczego. Dodatkowo wyłączanie zasilania urządzeń grzewczych po zakończeniu codziennych prac serwisowych będzie automatyczne. Do czasu tej modyfikacji pracownicy serwisujący pojazdy, zobowiązani zostali do wyłączania zasilania systemu grzewczego.