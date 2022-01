Gdańsk: Pożar przy ulicy Owsianej! Płonie zabytkowa część miasta, kolejny pustostan 28.01.2022 r.

Wówczas radny Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej skiba tak komentował pożary w tej zabytkowej części miasta:

- W Gdańsku nie bez powodu coraz częściej mówi się o tzw. samozapłonie deweloperskim. Wskazanie konkretnego winnego to zadanie dla policji, prokuratury i sądu. Warto jednak, tak jak robili to Rzymianie, zapytać: komu to przynosi korzyść? - w tym wypadku - komu wadzi budynek, komu pomaga pożar i komu umożliwia to realizację nowych planów deweloperskich? Z drugiej strony, pamiętajmy też, że pozbycie się kamienicy, to pozbycie się konieczności solidnego remontowania, ogrzewania i ponoszenia niemałych nakładów na budynek. Kto w Gdańsku odpowiada za te zadania? Gdańskie Nieruchomości.