Gdańsk. Powstanie nowy ośrodek dla dorosłych osób z autyzmem. Akt erekcyjny wmurowano przy ul. Malczewskiego na Siedlcach. 5.07.2022

PLUS Osoby do 26. roku życia zwolnione z podatku. Młodzi skorzystają, a samorządy już liczą swoje straty

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla osób do 26. roku życia. Oznacza to, że dochody takich podatników do kwoty 85,5 tys. zł będą zwolnione z PIT....