Gdańsk. Powstaje replika figury Kazimierza Jagiellończyka. Gdzie ją zobaczymy?

Renesansowy zabytek został ufundowany przez gdańszczan w 1540 roku. Był to dar wdzięczności za wyswobodzenie z jarzma krzyżackiego.

- Jest to cenne dziedzictwo materialne świadczące o żywej tradycji i pamięci o wspólnej walce gdańszczan i Korony Królestwa Polskiego przeciw Zakonowi Krzyżackiemu – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska. – Postanowiliśmy, że to właśnie od Kazimierza Jagiellończyka będzie rozpoczynać się wizyta w Twierdzy Wisłoujście. Jakkolwiek obszar Wisłoujście był najpewniej wykorzystywany w XI/XII wieku do kontroli żeglugi przez Słowian, a następnie przez Krzyżaków, to właśnie dzięki Jagiellonowi i Wielkiemu Przywilejowi, wystawionym przez niego dla miasta w okresie wojny trzynastoletniej, zawdzięczamy to, że taka fortyfikacja w ogóle powstała.