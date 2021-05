Gdańsk: Portret Anny Przybylskiej na muralu Tusego był krytykowany. Artysta poprawił dzieło. – Dziękuję za konstruktywną krytykę – mówi

Obraz Anny Przybylskiej w wykonaniu Tusego miał i obrońców. Ci chwalili pracę, a niektórzy podkreślali wręcz „czepialstwo” niezadowolonych.

– Nawet jakby jej zdjęcie wisiało to byłoby narzekanie, że nie podobna. To jest wizja artysty Wodecki też nie wyglądał tak na żywo, jak został namalowany. Ale chyba nie o to chodzi – to jest wizja i styl artysty – napisał jeden z nich.

– Wszystkim „narzekaczom” polecam zlecenie, mierzenie i Wszelkie wyliczenia plus pasja i praca. Wtedy podyskutujemy – dodał inny.