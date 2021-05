Gdańsk. Policja zatrzymała pijanego kierowcę, który był poszukiwany. 60-latkowi grozi kara pozbawienia wolności

We wtorek, 4 maja, kryminalni z komisariatu na Śródmieściu zdobyli informację, że w rejonie dzielnicy Stogi samochodem marki Fiat Seicento kieruje mężczyzna, który jest poszukiwany.

Policjanci zatrzymali ten pojazd do kontroli. Podczas sprawdzania tożsamości mężczyzny w policyjnej bazie danych okazało się, że 60-latek z Gdańska nie ma uprawnień do kierowania. Ponadto jest poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu oraz do osadzenia w zakładzie karnym, celem odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 90 dni za przestępstwo kierowania pojazdem pomimo cofniętych uprawnień. - mówi nadkom. Magdalena Ciska, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.