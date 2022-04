Gdańsk: Policja podaje statystyki wypadków i kolizji z udziałem hulajnóg elektrycznych. Jedna ofiara śmiertelna Kamil Kusier

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Gdańsku, tylko w 2022 roku doszło do dziewięciu zdarzeń drogowych z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi. Sześć z tych zdarzeń to kolizje drogowe, natomiast trzy pozostałe zdarzenia to wypadki drogowe, w tym jeden ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło w środę, 13 kwietnia 2022 roku, na ul. Potokowej w Gdańsku.