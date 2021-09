Gdańsk: Pole do gry w disc golfa gotowe. Park Jaśkowa Dolina zaprasza do spróbowania swoich sił

Jak informuje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku na terenie Polski mamy kilkanaście pól do gry w disc golfa, a w Trójmieście i okolicach nie było do tej pory ani jednego. Dzięki zaangażowaniu pasjonatów tej dyscypliny i oddanym głosom mieszkańców w Budżecie Obywatelskim ta sytuacja uległa zmianie.

W Parku Jaśkowa Dolina powstało pierwsze ogólnodostępne, pełnowymiarowe pole w województwie pomorskim. Otwarcie pola do gry odbyło się 18 września o godz. 10:00. Tego dnia mieszkańcy oprócz możliwości spróbowania gry pod okiem instruktorów, będą mieli okazję zobaczyć w akcji najlepszych discgolfistów w Polsce., którzy zmierzą się zawodach w ramach Gdańsk Open 2021 PDGA C-tier. Turniej potrwa do niedzieli, 19 września do godziny 16:00.

Pole do disc golfa jest bezpłatne i każdy będzie mógł z niego skorzystać. Na początku istnienia pola odbywać się będą na nim również treningi dla początkujących. Każdy kto dzisiaj lub jutro pojawi się w Parku Jaśkowa Dolina otrzyma również profesjonalny dysk do gry.

Cykliczne treningi dla mieszkańców w ramach Sąsiedzkich Spotkań Disc Golfowych będą prowadzili zawodnicy zrzeszeni w grupie Disc Golf Trójmiasto.