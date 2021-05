Gdańsk. Pijany 57-latek sterował jachtem motorowym. W organizmie miał prawie 1,5 promila alkoholu!

Gdańsk. Policja zatrzymała pijanego kierowcę, który był poszukiwany. 60-latkowi grozi kara pozbawienia wolności

We wtorek, 4 maja, kryminalni z komisariatu na Śródmieściu doprowadzili do policyjnego aresztu 60-latka, który był poszukiwany. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, podczas gdy kierował samochodem. W trakcie kontroli okazało się, że poszukiwany mężczyzna jest pijany i nie miał uprawnień do kierowania. Kierującemu grozi teraz kara wieloletniego pozbawienia wolności, a także sądowy zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna.