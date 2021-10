Gdańsk. Pijana kobieta wymusiła pierwszeństwo na policjancie i trafiła do aresztu

Gdańsk. Pijana wymusiła pierwszeństwo na policjancie

Tuż przed godz. 2.00 na ul. Dworcowej w Gdańsku kierująca volkswagenem golfem kobieta wymusiła pierwszeństwo na jadącym za nią samochodem. Prowadzący zatrąbił, na co kobieta zareagowała w jego kierunku obraźliwym gestem. Kierowcą, który musiał gwałtownie hamować, był jadący do pracy funkcjonariusz policji, którego zaniepokoiła agresywna jazda i dziwne zachowania kobiety w środku nocy. Gdy golf zatrzymał się na parkingu, policjant podszedł do niej. Kobieta wysiadła, była pobudzona i używała wulgaryzmów, chciała też uciec. Funkcjonariusz wyczuł od niej alkohol, natychmiast zadzwonił pod numer alarmowy i do czasu przyjazdu policjantów ruchu drogowego nie pozwolił kierującej odejść.