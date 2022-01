Gdańsk: pijana ekspedientka. Pracownica piekarni leżała za ladą pod wpływem alkoholu

Ekspedientka pod wpływem alkoholu

We wtorek, 11.01., do oficera dyżurnego gdańskiej komendy zadzwoniła osoba z informacją, że w jednej z piekarni na Przymorzu klientów obsługuje ekspedientka, której zachowanie wskazuje na to, że jest ona pod znacznym wpływem alkoholu.

We wskazane miejsce dotarli policjanci ruchu drogowego. W sklepie z pieczywem zastali 51-letnią ekspedientkę, która leżała za ladą. Na miejscu pojawili się też ratownicy medyczni, którzy zbadali kobietę.