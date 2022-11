Gdańsk. Parkowanie samochodów na chodniku przy budynku LOT-u stanowi zagrożenie. Miasto odpowiada Krzysztof Dunaj

Parkowanie samochodów przez handlarzy na chodniku przy budynku LOT-u przy ul. Wały Jagiellońskie w Gdańsku, a także na przystanku "Brama Wyżynna" w stronę Dworca PKP stanowi zagrożenie dla pieszych. - Urzędnicy wiedzą o problemie i nic z tym nie robią - skomentował sytuację mieszkaniec Gdańska, pan Robert. Co na to władze? Miały zostać zamontowane słupki. Dlaczego nie zostały? Ile mandatów wystawiła straż miejska za parkowanie we wcześniej wspomnianych dwóch lokalizacjach?