Gdańsk: Obchody 51. rocznicy wydarzeń grudniowych 1970 roku 16.12.2021

- Grudzień 1970 roku to okropne wydarzenia w dziejach Polski, tym bardziej, że te zbrodnie nie zostały do dzisiaj rozliczone, nikt tak naprawdę nie został osądzony - mówił Roman Kuzimski, zastępca przewodniczącego oddziału gdańskiego NSZZ "Solidarność". - Dlaczego nikt nie został skazany? Przez brak dekomunizacji, a przede wszystkim przez brak dekomunizacji w sądach. Tam nadal siedzą i orzekają ci, którzy skazywali w stanie wojennym młodych ludzi za udział w protestach.

Jak przyznał Roman Kuzimski wydarzenia z grudnia 1970 roku do dzisiaj działają na wyobraźnię.

- Do dzisiaj pamiętam te sceny strzelających żołnierzy - dodał. - Mieszkałem w okolicy stoczni. Te wszystkie strzały, kule latające obok domu. Do kuchni z rodzeństwem i mamą wchodziliśmy czołgając się, bo nasze okna były na wrost linii strzału. Baliśmy się tam wchodzić, a tata? Tata musiał o godzinie 6:00 wychodzić do pracy, bo musiał zapewnić utrzymanie naszej sześcioosobowej rodzinie.