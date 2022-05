Gdańsk. Nowy zwodzony most w centrum miasta. Zobacz zdjęcia z lotu ptaka

Gdańsk. Zwodzony Most Stągiewny z lotu ptaka

Wciąż postępują prace przy Moście Stągiewnym w Gdańsku. Nowa, zwodzona budowla robi wrażenie. Remont rozpoczął się pod koniec ubiegłego roku. Wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu , a na most wjechał ciężki sprzęt. Wcześniej przeniesiono część instalacji pod wodę.

Most Stągiewny w Gdańsku. To szansa na wykorzystanie Nowej Motławy

Remont Mostu Stągiewnego prowadzony jest w ramach umowy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym dotyczącej „Zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku”. To kolejna podobna inwestycja na gdańskiej starówce. Nowy, zwodzony most, ma docelowo pozwolić na rozbudowę mariny i wykorzystanie w pełni możliwości tzw. Nowej Motławy. Wszystko to, ma też zaowocować wzrostem atrakcyjności turystycznej wschodniej części Wyspy Spichrzów. Koniec prac zaplanowano na początek lata br.