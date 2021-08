Gdańsk. Nowa szkoła podstawowa powstanie przy ul. Srebrnej na południu miasta. Pierwsi uczniowie zaczną się tam uczyć w 2023 r.

Pierwsi uczniowie w szkole przy ul. Srebrnej, na południu Gdańska, mają pojawić się we wrześniu 2023 r. Szkoła wyposażona ma być m.in. w pracownie językowe oraz pracownie przedmiotowe (fizyczną, biologiczną oraz chemiczną z dygestorium), świetlicę, bibliotekę szkolną i czytelnię oraz kompleks kuchenny przystosowany do przygotowywania i spożywania posiłków na miejscu. Jak zapewnia miasto, placówka będzie przystosowana dla uczniów z niepełnosprawnościami. Do tego wybudowana ma zostać niezbędna infrastruktura sportowa, tj. kompleks z salą gimnastyczną i zapleczem sanitarno - szatniowym, wielofunkcyjne boisko zewnętrzne oraz plac zabaw.

Szkoła nawet dla 750 dzieci

- Ostatnio dużo mówimy o inwestycjach w edukację, o żłobkach, przedszkolach, inwestycja w najmłodsze pokolenie jest inwestycją w naszą przyszłość - podkreśliła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska podczas konferencji prasowej w środę 18 sierpnia 2021, na której przedstawiano szczegóły dotyczące nowej placówki .