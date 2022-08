Gdańsk nie chce oddać mieszkania we Wrzeszczu właścicielowi. Interweniuje RPO i poseł PiS

Przypominamy, że w 1996 r. Tadeusz Dębowski wraz z żoną stali się właścicielami jednego z mieszkań przy ul. Aldony w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz. Relacje między małżonkami pogorszyły się w lutym 2001 r. i Tadeusz Dębowski wyprowadził się z lokalu. 10 miesięcy później miasto złożyło jego żonie ofertę zawarcia umowy najmu mieszkania komunalnego w zamian za przekazanie lokalu własnościowego przy ul. Aldony drogą darowizny.

Gdy pan Tadeusz trafił do szpitala, jego małżonka zrzekła się własności mieszkania. Kobieta podarowała je miastu i podpisała umowę najmu lokalu komunalnego. Cała czynność odbyła się bez wiedzy i zgody Dębowskiego. Już po rozwodzie, kiedy sąd przyznał mieszkanie panu Tadeuszowi, ten wezwał oficjalnie prezydenta miasta do dobrowolnego wydania nieruchomości.

Poseł Płażyński jeszcze w 2020 r. na jednej z konferencji prasowych przekonywał, że miasto musiało wiedzieć od początku, że transakcja budzi wątpliwości. Mimo to magistrat darowiznę przyjął. Obecnie mieszkanie jest niezamieszkane i nie nadaje się do użytku, a miasto nie jest zainteresowane jego protokolarnym zwrotem.