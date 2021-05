Gdańsk na widoku, czyli spójrzmy na miasto z innej strony. Dr Burkiewicz: Tylko piękno płynące z natury może nas uratować

Kiedyś, gdy zapytałam, po co jest widok, odparł pan: „Widok istnieje od zawsze. To element kultury charakterystyczny dla cywilizacji łacińskiej. Dla cywilizacji regionu Morza Śródziemnego zwłaszcza. Potrzeba kontemplowania widoku wzięła się właśnie stamtąd”.

Powiedziałem też, że widok jest wartością przestrzeni, może być nawet dziełem sztuki. Są widoki, które rodzą się samoistnie, gdy decyduje natura. Ale są też i te komponowane, gdy decyduje człowiek. To obrazy tworzone po to, by było pięknie.

To szansa, nowa perspektywa dla Gdańska. „Spojrzenie na Gdańsk” jest projektem unikalnym. Na otwarcie widoku „Macieja” na Winnej Górze artyści zaśpiewali znaną piosenkę „Uliczkę znam w Barcelonie”. Bo też nasze miasto ma szlaki równie piękne jak Barcelona, miejsca zasługujące na to, by pisać o nich wiersze. Jednak nie mam tu na myśli ulicy Długiej, Mariackiej ani żadnej innej uliczki Starego Miasta, tylko właśnie biegnące na skraju miasta ciche gdańskie szlaki krajobrazowe. To trasy, które mogą zachwycić nie tylko nas, mieszkańców, ale i przybywających tu gości.

Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasze miasto od zawsze miało dwie przestrzenie tworzące jedną całość – zabudowę miejską oraz wzgórza morenowe . O ile obecna struktura, czyli architektura i urbanistyka Gdańska może się bardziej lub mniej podobać, to jednak nie jest niczym szczególnym na tle innych miast Starego Kontynentu. Natomiast wzgórza otaczające Gdańsk są czymś unikalnym. To jest ta szansa. Byśmy poznali miasto z innej perspektywy, od strony natury. Pandemia zmienia naszą optykę, przyzwyczajenia, styl życia, ponieważ jej konsekwencje w wielu aspektach są już nieodwracalne. Dostrzega to coraz więcej gdańszczan. „Gdańskie Szlaki Krajobrazowe z Muzyką i Sztuką” , w moim przekonaniu, są wyjątkową ofertą dla nas w tym trudnym czasie, ale to też szansa dla Gdańska, by znowu – jak przed wiekami – stał się miastem liczącym się w Europie.

Jak buduje się widok?

Najpierw trzeba dostrzec i wybrać coś wartościowego, pięknego w przestrzeni czy krajobrazie. Następnie starać się te wybrane elementy wydobyć, czyli odsłonić, otworzyć na nie widok, umożliwić spojrzenie oraz – co bardzo ważne – w jakiś sposób podkreślić wyjątkowość tej chwili.

Od zawsze była we mnie świadomość wyjątkowych walorów szczególnego dziedzictwa krajobrazowego naszego miasta. Kiedy więc po latach wróciłem z Barcelony do Gdańska, miałem już gotowy plan oraz ideę projektu „Spojrzenie na Gdańsk”. Pierwszy widok otworzyłem w 2016 roku, to widok z Dworu I przy ulicy Polanki 125 w Oliwie. Przed wiekami ze wszystkich dworów przy Polankach można było podziwiać piękne widoki na Zatokę Gdańską. Do dzisiaj zachował się tylko jeden, ten który otworzyłem, czyli niejako przywróciłem do życia. To bardzo symboliczny i ważny dla mnie widok, ostatni z zachowanych historycznych widoków na morze, jaki dotrwał do naszych czasów.

Widok z Dworu I przy ulicy Polanki 125 w Oliwie P. Burkiewicz

Od tej pory zostało już otwartych 17 widoków oraz – co bardzo istotne – urządzonych i wyposażonych publicznych miejsc widokowych, miejsc, które służą do tego, by się zachwycać, by chłonąć piękno.