Gdańsk: Na Motławie powstanie dryfujący hotel. W środku 72 pokoje, sauna i restauracja

Feel harmony, czyli pływający hotel

Gdańsk to jedno z najdynamiczniej rozwijających się kierunków turystycznych w Polsce. Doceniają go nie tylko rodzimi podróżni, ale również turyści napływający do nas zza granicy. Miasto żyje przede wszystkim z turystyki indywidualnej, mniej z biznesowej jak choćby Warszawa czy Poznań.

W 2019 r., jeszcze przed wybuchem pandemii, odwiedziło je 3,4 mln turystów i był to rok rekordowy ze wzrostem liczby odwiedzających na poziomie ok. 8 proc. w stosunku do 2018 roku. Tak wynika z danych danych Gdańskiej Organizacji Turystycznej. Jak się jednak okazuje spowolnienie wywołane sytuacją epidemiczną nie wpłynęło na stałe zatrzymanie napływu gości, co widać po wynikach obłożenia miejsc noclegowych oraz samych stawkach wynajmu pokoi i apartamentów. Średnie roczne obłożenie hoteli od lat utrzymuje się w Gdańsku na poziomie ok. 70 proc. i jest w kraju jednym z najwyższych.