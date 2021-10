Gdańsk: Most Stągiewny wciąż otwarty, a kładka zamknięta. Miało być na odwrót!

Tymczasem, jak zauważył nasz Czytelnik w drodze do pracy 5 października, wciąż obowiązuje tradycyjny układ ruchu, a most wbrew zapowiedziom pozostaje otwarty.

- Kładka jest zamknięta, a most wciąż otwarty. Jeżdżę tamtędy rowerem do pracy i już wczoraj byłem zdziwiony, że zapowiedzi nie zostały zrealizowane, ale dziś [5.10.2021] postanowiłem zapytać jednego z robotników krzątających się w pobliżu. Usłyszałem, że to potrwa jeszcze ze 2 tygodnie. Przecież to niepoważne. Jak tu wierzyć w miejskie komunikaty? – denerwuje się Pan Mariusz.