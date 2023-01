Gdańsk. Mieszkańcy proponują zmianę linii autobusowej nr 127. ZTM: po zmianie korzyść dla pasażerów byłaby niewielka i niepewna

Linia 127 Gdańsk - propozycja zmiany

"Chciałabym przestawić Państwu problem niepotrzebnych opóźnień na linii autobusowej 127 - chodzi o to, że autobus mógłby jechać prosto przez al. Żołnierzy Wyklętych, gdzie od lat jest nieużywany przystanek wraz z wiatą a nie jechać - jak do tej pory - przez zakorkowaną ulicę Kościuszki. Pragnę zwrócić uwagę, że nikt na tej zmianie nie straci, zyskają pasażerowie oraz mieszkańcy ponieważ skrócić się czas dojazdu oraz dojście np. do przychodni. Chodzi o zmiany tylko w jednym kierunku. Sprawa została przedstawiona ZTM, ale spotkała się z negatywnym stanowiskiem” - czytamy w mailu do redakcji.

Mieszkańcy wskazują też, że rada dzielnicy Wrzeszcz Dolny o taką zmianę wnioskowała przyjmując uchwałę w tej sprawie. Dlaczego ZTM zajął negatywne stanowisko?