Gdańsk: Mieszkańcy Kiełpina Górnego obawiają się zalewania swoich domostw. Wkrótce ruszy budowa kolejnego osiedla przy ul. Tuchomskiej

Sprawa budowy osiedla przy ul. Tuchomskiej w bliskim sąsiedztwie Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ciągnie się już kilka lat. Miasto Gdańsk - jak można przeczytać w wydanej decyzji - nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

- Miasto nie widzi konieczności wydania opinii środowiskowej na potrzeby takiej inwestycji - alarmuje Paweł Brzozowski.

Poprzez szereg regulacji w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Macieja Lorka, dyrektora Wydziału Środowiska owszem zadbano o spokój mieszkańców oraz zwierząt i zezwolono na prowadzenie prac od godziny 6:00 do 18:00, to jednak - co podkreślają mieszkańcy - nikt nie wziął pod uwagę tego, że utwardzenie leśnej do tej pory drogi, spowodować może regularne zalewanie istniejących już posesji.