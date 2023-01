Gdańsk. Medyczne drony nad dzielnicami miasta? Ankieta dla mieszkańców

Gdańsk. Projekty AiMOUR oraz CITYAM

Projekt CITYAM to natomiast inicjatywa, która ma zbadać, jak ulepszyć miejską mobilność powietrzną. Jakie narzędzia są potrzebne do zarządzania nią? Jak sprawić, żeby drony w miastach były bezpieczne i niezawodne? Na te pytania stara się właśnie odpowiedzieć CITYAM. W projekcie uczestniczy już 14 partnerów z 6 miastami z regionu Bałtyckiego. CITYAM ma zbadać narzędzia planowania miejskiego dla lądowisk i przestrzeni powietrznej.

Co mieszkańcy sądzą o dronach medycznych w Gdańsku?

Miasto pyta więc mieszkańców, co sądzą na temat możliwości wykorzystania dronów w ich miejscu zamieszkania. Urządzenia te mają głównie służyć do celów medycznych, a w tym m.in. do przelotu z próbkami krwi. W przyszłości nie wyklucza się także transportu osób w nagłych zdarzeniach wymagającej interwencji medycznej.