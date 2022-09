Gdańsk: Mateusz Hanke z AZS AWFiS Gdańsk wygrywa Mistrzostwa Polski w żeglarskich klasach olimpijskich. Srebro ma Maxime Thommen, YKP Gdynia

Słabe warunki wiatrowe towarzyszyły zawodnikom od samego początku do końca regat. W klasie ILCA 6 i ILCA 7 komisji sędziowskiej udało się przeprowadzić zaledwie 4 wyścigi, w klasie 470 odbyło się pięć wyścigów. Szczęścia do wiatru nie mieli windsurferzy. Klasa iQFoil potrzebuje co najmniej 8 węzłów stabilnego wiatru, by deski wyposażone w hydroskrzydło mogły oderwać się znad wody. Takich warunków nie było ani przez moment. Polski Związek Żeglarski szuka teraz nowego terminu na rozegranie mistrzostw Polski.

W klasie ILCA 6 klasą dla siebie była Wiktoria Gołębiowska (UKŻ Wiking Toruń), która wygrała trzy z czterech wyścigów i po raz drugi w swojej seniorskiej karierze zdobyła mistrzostwo Polski. Poprzednio triumfowała na tym samym akwenie w 2019 roku.