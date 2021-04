Gdańsk. Lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przeszczepili płuca 42-latka, które zniszczył COVID-19

Stan mężczyzny był tak ciężki, że lekarze zdecydowali się podłączyć go do ECMO - aparatury, która pozaustrojowo natlenia krew i odciąża płuca, które mają możliwość w tym czasie się zregenerować. Jeżeli się to nie uda , jedyną szansą dla chorego jest przeszczep płuc od dawcy. Zabieg podłączenia do ECMO przeprowadził zespół specjalistów z Kliniki Kardiochirurgii Szpitala MSWiA w Warszawie kierowanej przez prof. Piotra Suwalskiego a następnie opiekował się chorym. Pacjent do urządzenia podłączony był przez ponad 40 dni i był to jeden z najdłuższych przebiegów ECMO w Polsce.