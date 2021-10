Gdańsk: Kolizja na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Paska. Zniszczony przystanek tramwajowy

- Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ul. Kartuskiej z ul. Jana Chryzostoma Paska - informuje podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku. - Kierujący pojazdem dostawczym Volkswagen, 32-letni mieszkaniec Gdańska, jadąc w kierunku Centrum nie ustąpił pierwszeństwa włączając się do ruchu poruszającemu się w kierunku Siedlec kierowcy samochodu marki Volvo. W efekcie czego doszło do kolizji. Pojazd dostawczy odbił się i uderzył w przystanek tramwajowy "Paska".