Gdańsk. Kiedyś była tu ławeczka, teraz stoi paczkomat. A co ze schorowanymi pasażerami, którzy jadą do UCK? Krzysztof Dunaj

Kiedyś przy przystanku "Politechnika SKM 01" na ul. Trubadurów w Gdańsku znajdowała się ławka, jednak właścicielowi prywatnej posesji bardziej opłacało się postawić paczkomat, przez co ucierpieli pasażerowie. Co więcej, to właśnie z tego przystanku korzysta większość ludzi, chcących dostać się do UCK. - Są to osoby starsze, schorowane, o laskach lub kulach - napisał do nas czytelnik, pan Zbigniew Klaga. Mieszkańcy prosili o postawienie ławeczki. Dlaczego miasto nie interweniowało w tej sprawie?