Gdańsk jak Feniks z popiołów odradza się po lockdownie. Coraz więcej turystów! Artur Kopecki

Pogoda w tegoroczony długi, czerwcowy weekend zachęca do spacerów jak nigdy! Widać to między innymi na ulicach Gdańska, który od czwartku jest oblegany przez turystów. Jak w soczewce widać to na Długim Targu czy w okolicach Motławy. Nie brakuje ich także w ogródkach gastronomicznych czy restauracjach, które od niedawna mogą już funkcjonować częściowo jak przed pandemią. Gołym okiem widać, że Gdańsk odradza się po lockdownie. Zobaczcie, jak było w czwartek w Gdańsku!