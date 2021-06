Gdańsk. Intensywna wycinka drzew i sytuacja Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego tematem konferencji Pomorskiego Zespołu Parlamentarnego

- Jesteśmy w miejscu wyjątkowym, na skraju Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. To 20 tys. hektarów wyjątkowego lasu, który otacza aglomerację trójmiejską, które jest dla mieszkańców i turystów miejscem unikatowym, miejscem wypoczynku, kontaktu z przyrodą, z naturą, z lasem, ale niestety coraz częściej również z pozostałościami czy miejscami, gdzie dochodzi do zbyt daleko idącej ingerencji o charakterze gospodarczym. Uważamy są takie miejsca, a takim miejscem jest Trójmiejski Park Krajobrazowy, gdzie prymatem powinna być jego wartość kulturowa, przyrodnicza, społeczna. Przed kilkoma laty Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego wydała w tej sprawie oświadczenie wskazując na czysto naukowe przesłanki, które przeczą doktrynie wyrębu buków i innych drzew w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. O tym wszystkim chcemy dziś porozmawiać z przedstawicielami Lasów Państwowych i mam nadzieję, że ta rozmowa przyczyni się do lepszego zrozumienia naszych intencji – powiedział senator.

W wydarzeniu udział brała także poseł Małgorzata Chmiel (KO): - Na naszym poprzednim spotkaniu prezentowaliśmy już projekt naszej ustawy, którą złożyliśmy, żeby chronić lasy aglomeracji miejskiej. To jest nasze zdrowie, to jest dobro, bez którego ludzie nie potrafią żyć w miastach. PiS straszył wyimaginowaną prywatyzacją lasów, którą myśmy niby zakładali, co nie było prawdą, a sam zrobił z nich prywatny folwark, gdzie wycina drzewa na potęgę. Rozumiemy, że należy w celach pielęgnacyjnych wycinać las, natomiast należy ograniczyć wycinkę na cele komercyjne.

Zielone płuca Trójmiasta

Głos zabrał również Marek Rutka, przedstawiciel Lewicy:

- W skali roku około 50 tys. Polek i Polaków umiera ze względu na choroby spowodowane złą, nieodpowiednią jakością powietrza. Trójmiasto jest regionem, w którym ta śmiertelność jest ponadprzeciętna. Mamy jedną z najwyższych umieralności na choroby nowotworowe. Nie ma co ukrywać, że Trójmiejski Park Krajobrazy to zielone płuca aglomeracji. Jeśli o te płuca nie zadbamy, to śmiertelność będzie jeszcze większa.

Rutka zwrócił też uwagę na inną kwestię:

- My jako Pomorski Zespół Parlamentarny zajmujemy się szerzej aglomeracją trójmiejską, korzystając z okazji, chciałbym zwrócić uwagę na skandaliczną decyzję, która przed kilkoma dniami zapadła, czyli obniżenie wynagrodzeń w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa. Ratownicy morscy będą zarabiali mniej.

Swojego przedstawiciela miał także pomorski odział Polskiego Klubu Ekologicznego . Była to Jadwiga Kopeć, szefowa tej instytucji i jednocześnie inicjatorka spotkania.

- Polski Klub Ekologiczny chroni przyrodę. W tym wypadku chodzi nam jednak o ochronę ludzi. Lasy to fabryka tlenu dla milionowej aglomeracji, to rezerwuar wody, która jest zatrzymywana, kiedy jest jej za dużo i oddawana, kiedy jest jej za mało. Dlatego naszą inicjatywą jest to, by była nowa kategoria ochrony lasów: lasy ochronne aglomeracji miejskich. Skupiska ludzi tego potrzebują – zauważyła.