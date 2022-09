Gdańsk i Renault E-Tech Tour 2022. Elektryczne i hybrydowe samochody na dziedzińcu Forum Gdańsk 20-21.09.2022 r. Możliwe jazdy próbne

- Nowe Renault Megane E-Tech elektryczne to kompaktowy samochód high-tech, pozwalający na nowo odkryć przyjemność z jazdy. Jest pierwszym modelem Renault „generacji 2.0”, otwierającym nowy rozdział elektrycznej rewolucji rozpoczętej przez markę ponad dziesięć lat temu. Nowy Megane E-Tech elektryczny to owoc zastosowania najnowszych technologii - został wyposażony w system inteligentnego ładowania, a docelowo będzie także mógł w razie potrzeby oddawać część energii do sieci, dzięki technologii vehicle-to-grid (V2G) - napisał organizator wydarzenia.