Gdańsk i Gdynia: bezpłatny coaching innowacji dla przedsiębiorców. Zapisy 26 i 27 maja.

Już 50 firm z Pomorza skorzystało z coachingu innowacji. Rezultat? Houseboaty, system do zdalnego zarządzania ruchem TIRów w porcie czy technologia produkcji pieczywa bez konserwantów. W czwartek 26 maja w Gdańsku i w piątek 27 maja w Gdyni można zapisać się na coaching innowacji. Indywidualne i bezpłatne sesje przedsiębiorcy i coacha innowacji to metoda na to, aby przekonać się, że inwestycja w projekt badawczo-rozwojowy jest osiągalna dla pomorskich mikro i małych firm z każdej branży. Zarejestruj się na dni informacyjne i konsultacje, które odbędą się 26 maja w Gdańsku w Olivia Business Centre przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, (Budynek Olivia Six, zarejestruj się na: https://www.innovationcoach.pl/) i 27 maja w Gdyni w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym (zarejestruj się na: https://ppnt.pl). Dowiedz się, jak skorzystać z usługi coachingu innowacji i poznaj pomorskich przedsiębiorców, którzy już mają swojego coacha innowacji.