Gdańsk: GZDIZ planuje uruchomić pobór opłat w Starym Przedmieściu, Wrzeszczu Dolnym i w sektorze Wrzeszcz Kuźniczki

Choć Stare Przedmieście, Wrzeszcz Dolny oraz Wrzeszcz Kuźniczki są wskazane jako sektory Strefy Płatnego Parkowania, to do tej pory mogliśmy zostawiać tam samochody bezpłatnie. Prawdopodobnie już na wakacje ulegnie to zmianie.

- Przygotowujemy się do uruchomienia poboru opłat w sektorze Stare Przedmieście, a także we Wrzeszczu Dolnym i w sektorze Wrzeszcz Kuźniczki. - oznajmia Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. - Te sektory są już wskazane w Uchwale Rady Miasta Gdańska jako sektory SPP, ale do tej pory nie były tam pobierane opłaty. Aby móc uruchomić w tych sektorach pobór, musimy przygotować niezbędną infrastrukturę, czyli ustawić parkometry.

Opłaty w tych sektorach mają związek z przetargiem, który 29 grudnia 2021 roku otworzył GZDiZ na dostawę 150 parkometrów wraz z serwisem.