Gdańsk gospodarzem 26. Światowego Jamboree Skautowego! Kilkadziesiąt tysięcy skautów z całego świata przyjedzie na Pomorze

Harcerze i przedstawiciele miasta Gdańska na ogłoszenie decyzji w sprawie miejsca organizacji zlotu czekali w sobotę, 28 sierpnia, na Wyspie Sobieszewskiej. Gdy podano, że to właśnie do Gdańska zawitają skauci z całego świata, zareagowali z wielkim entuzjazmem.

- Bycie gospodarzem Światowego Jamboree Skautowego to niezwykłe wyróżnienie dla każdej organizacji skautowej. To także olbrzymia odpowiedzialność i wyzwanie, z którym, jestem przekonany, Związek Harcerstwa Polskiego jest w stanie się zmierzyć. Mamy nadzieję, że Jamboree organizowane przez ZHP będzie inspirować, a także pomoże młodym ludziom się rozwijać. W 2027 roku zapraszamy cały ruch skautowy do Gdańska, abyśmy rozwijali się jako jednostki, jako pokolenia i jako Ruch — mówi Grzegorz Woźniak, Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego .

- Mamy to! Jamboree 2027 odbędzie się w Gdańsku! W sumie to dobrze, że ubieganie o światowy zlot harcerzy się przedłużyło. Mogliśmy dłużej współpracować z harcerzami i dobrze przygotować się do organizacji tego święta. To wielka chwila dla Gdańska i dla Wyspy Sobieszewskiej. Wiemy, że zorganizujemy najlepszy światowy zlot harcerzy ever! To wzruszająca dla mnie chwila. Pamiętam ten moment, kiedy w 2015 roku w gabinecie prezydenta Adamowicza podejmowana była ostateczna decyzja, że kandydujemy - cieszył się z decyzji Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju.