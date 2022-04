Gdańsk: Dziura wstydu, która wstyd przynosi. Co z Halą Plażową? W Brzeźnie od niemal 30 lat bez zmian

Wspomniana konstrukcja jest tymczasowa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez stosownego zezwolenia, może służyć użytkownikom nie dłużej, niż przez 180 dni. Czy to oznacza, że po sezonie wakacyjnym zniknie? Nie jest to wykluczone, jednak dziwić może bierność urzędników wobec odzyskania terenu i przywrócenia Hali Plażowej tuż przy gdańskiej plaży.

Co z Halą Plażową w Brzeźnie?

Do 2019 roku działka przy ul. Zdrojowej była ogrodzona płotem, który - oprócz tego, że szpecił okolicę - służył jeszcze jako ściana reklamowa. Następnie na terenie działki pojawiały się liczne konstrukcje, głównie drewniane. Teraz wątpliwej urody strefę relaksu od Domu Zdrojowego oddzielił namiot z automatami do gier wraz z innymi budynkami.

- Maszyny do gier i automaty na żetony, ja rozumiem, że Gdańsk przygotowuje się do sezonu wakacyjnego, ale to miejsce zasługuje na coś więcej, aniżeli prymitywna rozrywka - mówi pan Leszek, mieszkaniec Brzeźna. - W tym miejscu miała powstać strefa relaksu. Jeżeli Miasto Gdańsk poprzez relaks rozumie granie na automatach, to nie mam więcej pytań.