Gdańsk. Dwóch mężczyzn zatrzymanych za znęcanie się nad kotem i zabicie go. "Włożyli zwierzę do zamrażalnika"

Policjanci z Przymorza zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 37 i 44 lat, podejrzanych o znęcanie się nad kotem ze szczególnym okrucieństwem i zabicie go. Mieszkańcy Gdańska usłyszeli zarzuty za to przestępstwo. Sąd zastosował wobec jednego z nich tymczasowy areszt, natomiast drugi został objęty dozorem policyjnym. 44-letni podejrzany był, już karany za znęcanie się nad zwierzęciem więc za to przestępstwo odpowie w warunkach recydywy, grozi mu nawet do 7,5 roku więzienia.