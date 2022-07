Gdańsk. Czy paragony grozy rzeczywiście istnieją? Sprawdzamy! [GALERIA]

Paragony grozy w Gdańsku. Jak wyglądają ceny za zapiekanki i gofry w Gdańsku?

Początek okresu letniego, inflacja i rosnąca stopa procentowa. Tak wygląda przepis na wygórowane ceny produktów spożywczych. Jak wygląda sprawa punktów gastronomicznych nad morzem? Wiadomo, że zdarzają się lokale windujące ceny do niebotycznych rozmiarów. Nieuczciwi właściciele mają okazję doskonałą, aby za swoje produkty ustalać ceny z przysłowiowego kosmosu. Taki proceder zdarza się często, choć nie zawsze. Nie brak też takich miejsc gdzie lody, gofry czy piwo znajdziemy za rozsądną cenę. Specjalnie dla was wybraliśmy się w podróż nadmorskim pasem, by sprawdzić co w gdańskich cennikach piszczy.

Ceny nad morzem. Paragony grozy

W publicznym obiegu żwawo wędruje temat paragonów grozy. Jedni przed nimi przestrzegają, inni dementują. A my, chcąc się dowiedzieć jak jest naprawdę, postanowiliśmy sprawdzić u źródła. Od Jelitkowa aż do Brzeźna - oto obszar naszych poszukiwań. A jaki jest wynik naszego dochodzenia? Czy paragony grozy to mit, czy może słuchy o nich są prawdziwe? W naszej galerii pokazujemy, jak się sprawy mają. Przekonajcie się sami!