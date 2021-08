Gdańsk: Centrum Medycyny Nieinwazyjnej przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym gotowe by od września przyjąć pierwszych pacjentów Kamil Kusier

02.06.2021 gdansk. uck - uniwersyteckie centrum kliniczne. ostatni obiekt - budynek a - superszpitala czyli kolejny oddzial centrum medycyny nieinwazyjnej gotowy. trwaja prace wykonczeniowe i instalacja sprzetu. fot. karolina misztal / polska press/dziennik baltycki Karolina Misztal Zobacz galerię (20 zdjęć)

Trwająca od roku 2015 inwestycja związana z budową Centrum Medycyny Nieinwazyjnej została zakończona. Budynek A oraz łącznik do budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej zostały oddane do użytku i we wrześniu będą przyjmować już pierwszych pacjentów.